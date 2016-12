foto Ap/Lapresse

07:15

- Chiusura in netto calo per la Borsa di Tokyo, dopo che in giornata aveva fatto registrare performance positive sui massimi degli ultimi quattro anni. A fine contrattazioni l'indice Nikkei segna un -1,39% a 11.309,13 punti. Il più ampio paniere Topix cede invece l'1,11%, scendendo a 962,86 punti.