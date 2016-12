foto LaPresse

20:29

- Il Tar del Lazio renderà nota domani la sua decisione sul ricorso con cui il Codacons contesta il via libera ai cosiddetti "Monti bond" per 3,9 miliardi di euro in favore di Monte dei Paschi di Siena. L'udienza in camera di consiglio davanti alla III Sezione è durata oltre tre ore, nel corso delle quali sono stati sentiti anche il consulente tecnico del Codacons e i rappresentanti del Tesoro, di Mps e di Bankitalia.