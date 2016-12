foto Ap/Lapresse

17:57

- Termina in calo la seduta a Piazza Affari con il Ftse Mib che cede lo 0,82% a 16.527 punti e l'All-Share che arretra dello -0,81%, in una giornata di incertezza in vista delle elezioni. In calo quasi tutto il comparto delle banche dove si segnala Popolare Milano che scende (-3,6%) dopo il recente rally. In controtendenza Ubi (+1,16%). Corrono A2a e Parmalat con balzi attorno al 4% e volumi che spiccano nella generale calma piatta milanese.