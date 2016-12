foto Ap/Lapresse

12:28

- Piazza Affari di nuovo in calo, dopo un avvio incerto e la ripresa a metà mattinata, mentre le Borse europee proseguono contrastate. Milano torna sotto la parità (-0,31%) con lo spread che si conferma invece in calo sui 270 punti. Deboli anche gli altri listini periferici come Madrid (-0,16%) e Amsterdam (-0,27%), mentre Francoforte, Parigi e Londra guadagnano dallo 0,20 allo 0,45%. Bpm tra le peggiori a Milano.