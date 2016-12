foto Ap/Lapresse

17:57

- Chiusura positiva per la Borsa di Milano, con il Ftse Mib in crescita dell'1,57% a 16.664 punti. Il Ftse All Share avanza dell'1,49% a 17.642 punti e il Ftse Italia Star guadagna l'1,12% a 11.904 punti. Scivola Ti Media (-9%) dopo che, per trattare in esclusiva la vendita di La7, il Cda ha scelto Cairo, che invece chiude in gran spolvero (+12%). Piazza Affari risulta in linea con le altre Borse europee: Londra (+1,05%), Francoforte (+1,69%).