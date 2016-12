Cgil: 2012 anno nero, 9 milioni in difficoltà

foto Ap/Lapresse Correlati Ilva: cassa integrazione per 6.500 lavoratori

Mercato auto in Europa giù dell'8,5% 17:28 - Nel 2012 le persone in difficoltà per quanto riguarda il lavoro, secondo la Cgil, erano 9 milioni. Il sindacato calcola che in questa "area di difficoltà" ci siano disoccupati, scoraggiati (coloro che non cercano occupazione pensando di non trovarla), cassintegrati e lavoratori precari. - Nel 2012 le persone in difficoltà per quanto riguarda il, secondo la, erano. Il sindacato calcola che in questa "area di difficoltà" ci siano(coloro che non cercano occupazione pensando di non trovarla), cassintegrati e lavoratori precari.

Camusso: "Le tutele non vanno abrogate" - In questo quadro drammatico "le tutele non sono un qualcosa che bisogna cercare di abrogare", ammonisce il segretario della Cgil Susanna Camusso a Crotone. "Bisogna agire - aggiunge - sul fatto che la qualità del lavoro è fondamentale per la crescita dell'impresa e del Paese. Dobbiamo cercare di ricostruire una capacità di retribuzione del lavoro che permetta alle persone di non sentirsi povere e precarie, ma di essere in grado di progettare la loro vita".



"In Italia siamo alla miseria, non alla povertà" - La situazione in Italia è insomma semplicemente drammatica, tanto che la Camusso commenta così: "In gran parte del nostro Paese si vive in una condizione di miseria e non di povertà, di rassegnazione e impossibilità di cambiamento. In questi anni di crisi infinita c'è stata l'interruzione della relazione tra lavoro e dignità. La parola dignità al fianco del lavoro è stata una conquista che è venuta insieme alla libertà del nostro Paese ed era legata al fatto che il tema non era semplicemente non essere più poveri".



E aggiunge: "Un Paese come il nostro, che ha segnato straordinari avanzamenti ma anche straordinarie contraddizioni e difficoltà, non può sopravvivere nell'attesa di qualcosa. Deve ricostruire se stesso perché è di ricostruzione che in realtà bisogna parlare. Ricostruire se stesso intorno a un'idea che dia obiettivi e risposte alle persone".



Cgil: occupazione, 2012 anno nero - La Cgil aggiunge che il 2012 è stato "l'anno nero dell'occupazione in Italia". "Se si sommano i lavoratori che nel 2012 si trovavano nella cosiddetta 'area del disagio', cioè precari o part-time involontari a quelli della cosiddetta 'area della sofferenza occupazionale', vale a dire disoccupati, scoraggiati immediatamente disponibili a lavorare e persone in cassa integrazione, si può stimare la stratosferica cifra di circa 9 milioni di persone in drammatica difficoltà con il lavoro", dicono i segretari confederali Fulvio Fammoni e Serena Sorrentino.



Spettro disoccupazione: tra quelli nuovi in Europa uno su 4 è italiano - Negli ultimi tre mesi del 2012, ricordano alla Cgil, si sono persi quasi 200mila posti di lavoro, con un numero di occupati a dicembre vicino a quello di sette anni prima. Il tasso di disoccupazione è risalito ai livelli di 14 anni fa "e la progressione nei dodici mesi risulta molto più marcata rispetto alla media europea: circa un quarto dei nuovi disoccupati in Europa nel 2012 è italiano.



Secondo la Cgil i dati sostanziali "sono ancora più drammatici di quelli formali" e riguardano anche la precarietà, l'inattività e la costante diminuzione delle ore di lavoro che involontariamente le persone sono costrette ad accettare. Sono tornati ad aumentare gli scoraggiati e la contrazione del volume di lavoro risulta più marcata per effetto della riduzione degli orari e per il ricorso alla cassa integrazione più di quanto dica il calo degli occupati.



Occupati, ritorno al passato - A dicembre gli occupati, secondo i dati Istat, sono 104mila in meno rispetto a novembre e 278mila in meno rispetto allo stesso mese del 2011: siamo così scesi a quota 22 milioni e 723mila, il livello di dicembre 2005. Il tasso di inattività nel nostro Paese risulta molto alto "e questo spiega - sottolineano ancora Fammoni e Sorrentino - perché nel nostro Paese abbiamo un tasso di disoccupazione nella media e un tasso di occupazione molto più basso di quello europeo". I disoccupati "formali" sono 2 milioni e 875mila, il numero più alto registrato negli ultimi vent'anni, ancora in forte crescita su base annua (+474 mila, pari a +19,7%).