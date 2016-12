foto Ap/Lapresse

09:26

- Avvio in calo per Piazza Affari. Alla Borsa di Milano l'indice Ftse Mib ha aperto le contrattazioni in ribasso dello 0,23%, attestandosi a 16.367 punti. Un'apertura in linea con quella delle altre piazze europee: Londra perde lo 0,17%, Francoforte lo 0,14% mentre Parigi solo lo 0,02%. In controtendenza Madrid che guadagna lo 0,10%.