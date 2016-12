Mercato dell'auto in Europa crolla dell'8,5%

- Nuovo record negativo per il mercato auto europeo in apertura di 2013. A gennaio le immatricolazioni hanno toccato il livello più basso dal 1990, segnando nei 27 Paesi Ue più quelli Efta appena 918.280 unità, in flessione dell'8,5% rispetto a 1.003.763 registrato un anno fa. Male Fiat che è sotto la media europea, con il 12,4% di immatricolazioni in meno.

Secondo i dati Acea, l'associazione dei costruttori di auto presenti in Europa, a gennaio Fiat Group Automobiles ha immatricolato nell'Ue a 27 più i Paesi Efta 61.010 nuove autovetture, in calo del 12,4% rispetto alle 69.607 unità di gennaio 2012. Il marchio Fiat però ha contenuto le perdite al 4% segnando 46.899 unità, contro le precedenti 48.843. Quanto agli altri marchi del gruppo torinese, Lancia/Chrysler ha ceduto a gennaio il 31,7%, Alfa Romeo è scesa del 36,8% e Jeep del 14,5%.



500L e Panda 500 le citycar più vendute - Sempre a gennaio il Gruppo Fiat è sceso a una quota di mercato del 6,6%, dal 6,9% di gennaio 2012. Mentre è in crescita la quota del marchio Fiat al 5,1%, dal 4,9% "nonostante la pesante penalizzazione del mercato italiano che perde il 17,6% delle vendite", scrive in una nota il Lingotto. La proprietà evidenzia "i positivi risultati della 500L, ai vertici nel suo segmento", e quelli di "Panda e 500, stabilmente le citycar più vendute in Europa".