La7, Ti Media vola dopo l'offerta di Della Valle

Insieme con Ti Media corrono anche i titoli di(che arriva a +8%), altro gruppo editoriale partecipato dal numero uno di Tod's. In serata i vertici di Telecom dovrebbero dunque decidere se concedere altro tempo a Della Valle per presentare una proposta migliorativa sull'acquisto di La7. Quanto a, dice di aver "presentato l'offerta per Ti Media da solo, in qualità di editore puro", mentre sul patron di Tod's dice: ", per quanto ci siano buoni rapporti,".La corsa del titolo Ti Media lascia intendere che il mercato è convinto che la proposta migliorativa da parte di Della Valle ci sarà se Telecom deciderà di prendere tempo sulla vendita.Intanto, l'advisor del fondo Clessidra,, intervistato dal "Messaggero", svela i piani del fondo sulla tv. Dice che "", assicura che "Clessidra non avrebbe alcun problema a nominare Mentana, se lo volesse, presidente di La7 anche con l'assunzione di responsabilità ampie". E sull'interesse espresso da Della Valle dice: "Non è un modo corretto di proporsi, l'uscita di sabato non mi ha convinto", mentre sostiene che. "Anche se - precisa - quell'affermazione sulla cordata delle 'persone che vogliono bene al nostro Paese' non ci è affatto piaciuta".- Il numero uno di Tod's era venuto allo scoperto sabato chiedendo al Cda Telecom "il tempo minimo necessario per studiare il dossier La7" ed esponendo appunto "l'idea di riunire nell'azionariato un gruppo di persone che vogliano bene al nostro Paese".In un comunicato Della Valle aveva poi detto di aver provveduto a inviare una, precisando: "Qualora venga accettata la nostra richiesta, abbiamo predisposto ufficialmente l'accesso alla documentazione, peraltro già accordatoci, dato mandato alla banca d'affari e allo studio legale e tributario, pronti a verificare in tempi brevi tutta la documentazione".