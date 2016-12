foto Dal Web

13:35

- Il costo per fare il pieno all'auto ha sorpassato la spesa alimentare settimanale delle famiglie: il dato emerge da un'analisi Coldiretti. Fare il pieno in un'auto con un serbatoio da 60 litri, secondo la Coldiretti, costa oltre 112 euro, un importo superiore ai 111 euro che mediamente le famiglie italiane, secondo l'Istat, spendono ogni settimana per fare la spesa. Un "rapporto di cambio", sottolinea l'associazione, che mette a rischio la ripresa.