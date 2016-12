foto Dal Web

09:26

- Avvio negativo per Piazza Affari. Il Ftse Mib cede lo 0,38% a 16.428 punti. In rialzo Finmeccanica (+1,9%), deboli invece Unicredit (-1,63%), Stm (-1,5%) e Intesa Sanpaolo (-1,16%). Congelata Ti Media che non riesce a fare prezzo e segna un rialzo teorico del 13%.