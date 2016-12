foto Ap/Lapresse

07:49

- La Borsa di Tokyo chiude gli scambi in positivo (+2,09%) in scia al G20 finanziario di Mosca del weekend che non ha apertamente criticato il Giappone per le politiche finalizzate ad accelerare la svalutazione della propria divisa. L'indice Nikkei, sostenuto dall'indebolimento dello yen che ha alimentato gli acquisti dei titoli delle società orientate all'export, termina in rialzo di 234,04 punti, attestandosi a quota 11.407,87.