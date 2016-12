foto Ansa

09:49

- Potere d'acquisto delle pensioni in caduta libera: in 15 anni è diminuito del 33%. Nello stesso arco temporale il valore di una pensione media è sceso del 5,1%. A rilevarlo è lo Spi-Cgil, che parla di un "crollo vertiginoso" del reddito da pensione rispetto all'andamento dell'economia reale. Mentre tasse e tariffe aumentano sempre più: nel 2013 saranno "alle stelle" e incideranno sui pensionati per 2.064 euro a testa, il 20% in più sul 2012.