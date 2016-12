foto LaPresse

17:56

- Piazza Affari ha chiuso in calo, in sintonia con le altre Borse europee. L'indice Ftse Mib ha terminato la seduta in calo dello 0,33%, mentre il Ftse All Share ha perso lo 0,12%. Bene Eni sulla scia dei dati sugli utili operativi, risultati sopra le previsioni. Nuova giornata negativa per Finmeccanica che perde il 4,13% dopo le dimissioni del presidente Orsi.