Internet, 900 mln euro per banda larga

foto Afp 12:27 - Il ministero dello Sviluppo economico e quello della Coesione territoriale hanno pubblicato bandi per oltre 900 milioni di euro per contribuire ad azzerare il digital divide e accelerare lo sviluppo della banda ultralarga. Gli interventi assicureranno che la rete ultraveloce arrivi a oltre 7 milioni di cittadini, 4 milioni dei quali al Sud. - Il ministero delloe quello della Coesione territoriale hanno pubblicato bandi per oltre 900 milioni di euro per contribuire ad azzerare ile accelerare lo sviluppo della banda ultralarga. Gli interventi assicureranno che la retearrivi a oltre 7 milioni di cittadini, 4 milioni dei quali al Sud.

Dei 900 milioni stanziati, specifica la nota, 237 sono privati e la procedura dei bandi partirà entro l'inizio di marzo. L'obiettivo è portare una velocità di almeno 2 mbps a tutti i cittadini e di accelerare lo sviluppo della banda ultralarga (da 30 mbps a 100 mbps) per circa il 40 per cento dei cittadini della Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Sicilia. I bandi porteranno infatti la banda larga a 2,8 milioni di cittadini residenti in 3600 localita' in tutta Italia e la banda ultralarga a 4 milioni di cittadini residenti in 180 comuni del Sud Italia.



''A questo risultato - si legge nella nota - ha concorso in modo rilevante la rimodulazione dei programmi cofinanziati che, attraverso il Piano d'Azione per la Coesione d'intesa con le Regioni interessate, ha fatto confluire nel progetto piu' di 347 milioni''. Il Piano Nazionale Banda Larga è nato nel 2009 con l'obiettivo di raggiungere gli 8 milioni di cittadini esclusi dal servizio a banda larga poiché residenti nelle aree a fallimento di mercato. Finora ha già portato internet di base a 4 milioni di cittadini, e si stanno realizzando le infrastrutture per connettere ulteriori 1,2 milioni di cittadini. Con questo ultimo bando la banda larga sarà portata anche ai residui 2,8 milioni di italiani sprovvisti di connettività.



Il Progetto Strategico Banda Ultralarga approvato dalla Commissione Europea è anch'esso un piano nazionale che nel suo primo intervento attuativo si concentra nelle aree del Sud del Paese, ma che sara' attuato in tutte le Regioni che decideranno di aderirvi anche avvalendosi delle risorse comunitarie della nuova programmazione 2014-2020. ''Oggi facciamo - dichiarano nella nota i ministri Corrado Passera e Fabrizio Barca - un passo in avanti fondamentale per lo sviluppo del Paese, contribuendo ad azzerare il divario digitale e dotando il Mezzogiorno della banda ultralarga. Era un impegno importante - hanno proseguito - che abbiamo assunto con il recepimento dell'Agenda Digitale Europea e che siamo riusciti a mantenere grazie a una forte collaborazione tra Governo e Regioni. Presto ogni cittadino e impresa italiani potranno avere la possibilità di collegarsi ad internet veloce, accedendo a opportunità professionali e personali che erano loro preclusi. Per questo azzerare il digital divide era innanzitutto un dovere morale della politica oltre che un'opportunità di sviluppo''.