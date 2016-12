foto Ansa

10:42

- Buone notizie per l'Italia sul fronte del commercio con l'estero. Nel 2012, il saldo ha raggiunto gli 11 miliardi, sostenuto dall'ampio avanzo dei prodotti non energetici (+74 miliardi). Secondo l'Istat, che ha diffuso i dati, questo è il più ampio surplus dal 1999 ed è stato realizzato in un contesto annuo di crescita del 3,7% dell'export e di flessione del 5,7% degli acquisti.