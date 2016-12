foto Ap/Lapresse

09:29

- Apertura piatta per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,02% a 16.547 punti. Un avvio in linea con quello delle altre Borse europee: Francoforte e Londra hanno aperto invariate, mentre Parigi ha fatto registrare un lieve calo (-0,13%), così come Madrid (-0,1%).