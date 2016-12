Pil 2012, l'Istat annuncia calo del 2,2%

foto Getty 10:51 - Nel 2012 il prodotto interno lordo è diminuito del 2,2% rispetto all'anno precedente. Lo comunica l'Istat. Nel quarto trimestre del 2012 il Pil è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente e del 2,7% nei confronti del quarto trimestre 2011. Il quarto trimestre del 2012 è il sesto consecutivo in cui si registra un calo: analoga situazione si era verificata vent'anni fa, tra il 1992 e il 1993. - Nel 2012 il prodotto interno lordo è diminuito del 2,2% rispetto all'anno precedente. Lo comunica l'Istat. Nel quarto trimestre del 2012 il Pil è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente e del 2,7% nei confronti del quarto trimestre 2011. Il quarto trimestre del 2012 è il sesto consecutivo in cui si registra un calo: analoga situazione si era verificata vent'anni fa, tra il 1992 e il 1993.

Calo in tutti i comparti economici - Il calo congiunturale del Pil nel quarto trimestre 2012 è frutto della diminuzione del valore aggiunto in tutti i comparti dell'attività economica: agricoltura, industria e servizi. Per il 2013, poi, l'Istat parla di una diminuzione dell'1,0%. Un dato calcolato su variazione congiunturale nulla nei restanti trimestri dell'anno.



Bce: ripresa Eurozona in seconda metà 2013 - Intanto, la Bce, nel bollettino di febbraio scrive che la crescita economica dell'Eurozona continuerà ad essere "debole nella prima parte del 2013" ma poi "dovrebbe recuperare gradualmente, sostenuta da una politica monetaria accomodante". Ciò per un miglioramento del clima di fiducia nei mercati e dalla loro minore frammentazione. Per mantenere tale clima la Bce raccomanda i governi di proseguire nel risanamento e nelle riforme delle finanze pubbliche.



Bce: disoccupazione peggiora in 2013-14 - Tuttavia, le stime sulla disoccupazione nell'Eurozona per il 2013 e 2014 sono riviste al rialzo dagli economisti delle istituzioni private. Nel 2013 il tasso di disoccupazione sarà al 12,1% e nel 2014 all'11,9% in aumento rispettivamente di 0,5 e 0,7 punti percentuali rispetto alla precedente indagine.