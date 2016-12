foto Ap/Lapresse

09:40

- Apertura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,23% a 16.672 punti. Avvio poco mosso per Londra e Parigi (rispettivamente -0,03% e -0,07%) in attesa della pubblicazione dei dati del Pil dei Paesi della zona euro. Più caute invece Francoforte (-0,11%) e Madrid (-0,53%).