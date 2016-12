foto Ap/Lapresse

- Le decisioni di bilancio prese dall'Italia dopo il novembre del 2011 hanno convinto i mercati e fatto scendere i tassi: lo scrive il commissario agli affari economici Ue, Olli Rehn, in una lettera inviata ai ministri delle finanze dell'Unione. Ai Paesi con deficit eccessivo, ha poi scritto Rehn, se la crescita si deteriora in modo inaspettato, la Commissione potrà concede più tempo per correggerlo.