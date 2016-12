foto LaPresse

17:52

- Dopo una giornata all'insegna dell'incertezza, Piazza Affari chiude positiva: il Ftse Mib segna un +0,41% a 16.712,15 punti e il Ftse All Share avanza dello 0,47% a 17.671,10 punti. In controtendenza Finmeccanica che crolla con un -4%, dopo essere stata sospesa per eccesso di ribasso. Sul titolo pesa l'inchiesta che ha travolto l'a.d. Giuseppe Orsi e la sospensione dei pagamenti da parte dell'India sulla fornitura di elicotteri.