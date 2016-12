foto Ansa

11:44

- "Non servono annunci e promesse. Chiediamo interventi concreti e coraggiosi da parte della politica per uscire dalla crisi". L'appello arriva dal presidente di Confindustria Giorgio Squinzi alla "Giornata della collera dei costruttori". "E' il giorno - riprende - in cui le imprese fanno sentire il loro stato d'animo, che non puà essere benevolo. La politica torni a fare il suo dovere, che è arrestare il declino e rilanciare la crescita".