foto Ap/Lapresse

08:13

- La risalita dello yen e i realizzi pesano sulla Borsa di Tokyo, che termina la seduta in calo dell'1,04%, malgrado il parziale recupero delle perdite nel finale. L'indice Nikkei cede 117,71 punti, a quota 11.251,41, nel giorno dell'avvio della riunione del board della Bank of Japan, che domani non dovrebbe annunciare altre novità sul fronte delle politiche di allentamento monetario.