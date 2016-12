foto Ap/Lapresse

18:14

- Piazza Affari chiude in positivo, con il Ftse Mib che segna un rialzo dello 0,69% a 16.644 punti. Bene anche l'All Share, che archivia la seduta guadagnando lo 0,71% a 17.588 punti, e lo Star, che sale dello 0,20% a 11.738 punti. Seduta in rosso per Finmeccanica che, dopo l'arresto del presidente Giuseppe Orsi, finisce anche in asta per eccesso di ribasso e lascia sul terreno il 7,31% a 4,4 euro.