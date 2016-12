foto Ap/Lapresse

10:00

- Avvio di settimana in calo per Piazza Affari. La Borsa di Milano ha aperto la seduta con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,25% e il Ftse All Share dello 0,17 per cento. Deboli le banche anche se Mps è in controtendenza con +0,5%. Deboli anche le altre piazze europee: Parigi apre piatta (+0,06%) come Londra (+0,04%) mentre Madrid (-0,16%) e Francoforte (-0,32%) sono in ribasso.