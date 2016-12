Energia, querelle sulla Robin Tax , Chicco Testa all'Authority: "I consumatori non la pagano"

foto Ansa Correlati Energia, consumatori penalizzati 19:56 - "Le imprese elettriche non hanno scaricato la Robin tax sui consumatori". Lo afferma il presidente di Assoelettrica, Chicco Testa, secondo cui "prima di gridare al ladro sarebbe opportuno verificare che sia stato davvero commesso il furto". - "Le imprese elettriche non hanno scaricato la Robin tax sui consumatori". Lo afferma il presidente di, secondo cui "prima di gridare al ladro sarebbe opportuno verificare che sia stato davvero commesso il furto". L'Autorità per l'energia oggi ha segnalato rincari sospetti ipotizzando che molte imprese energetiche che pagano la tassa si sarebbero rifatte sui consumatori. Per Testa la tassa è "iniqua e incostituzionale".

Il Rapporto dell'Autorità per l'energia ha sollevato le principali associazioni di consumatori che hanno annunciato class action. Poi, è intervenuto il rappresentante di Assoelettrica affermando che le informazioni circolate "suscitano molte perplessità".



Testa spiega, poi, in tre punti la propria posizione. Le tariffe di gran parte del settore elettrico sono regolamentate dall'Autorità stessa, sono fisse e non esiste possibilità di recuperare in alcun modo la riduzione del margine indotta dalla Robin tax". La parte cosiddetta libera del mercato elettrico vede molti operatori versare in condizioni di crescente difficoltà, per la crisi economica, da una parte, e l'esplosione del fotovoltaico, dall'altra, al punto di non realizzare quasi alcun margine. Secondo Testa, infine, l'Autorità ha semplicemente confrontato i dati dei redditi delle imprese del 2010 e del 2007, constatando che i margini di alcune imprese si erano rafforzati, ma effettuando soltanto un'analisi a campione.