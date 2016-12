Crisi, Visco: "L'Italia non abbassi la guardia"

foto LaPresse 12:29 - "L'Italia non deve abbassare la guardia" perché "il definitivo superamento della crisi richiede, ulteriori, prolungati, sforzi". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Le banche in perdita, ha aggiunto, "non dovranno distribuire bonus: la parte variabile delle remunerazioni fletta in linea con i risultati reddituali". Se "non si avrà un adeguamento spontaneo", "norme e controlli saranno più stringenti". - "L'Italia non deve abbassare la guardia" perché "il definitivo superamento della crisi richiede, ulteriori, prolungati, sforzi". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Le banche in perdita, ha aggiunto, "non dovranno distribuire bonus: la parte variabile delle remunerazioni fletta in linea con i risultati reddituali". Se "non si avrà un adeguamento spontaneo", "norme e controlli saranno più stringenti".

"Il mantenimento dell'equilibrio dei conti pubblici è la precondizione, non l'ostacolo" alla crescita. "Pur con la dovuta attenzione alla necessità di mitigare le conseguenze di natura sociale e distributive" i programmi di risanamento devono continuare: "L'attenzione degli investitori internazionali continua a concentrarsi sulla capacità di equilibrio dei conti".



Le "gravi vicende" che hanno colpito Mps, ha spiegato Visco, "non cambiano le nostre valutazioni sul sistema bancario italiano che è fondamentale sano" e con una "esposizione contenuta verso i prodotti della finanza strutturata". E proprio sulla vicenda Mps, il governatore di Bankitalia ha sottolineato che i Monti bond "non sono un salvataggio di una banca in crisi" ma "un prestito, concesso dallo Stato a un costo particolarmente elevato e crescente nel tempo".



Le perdite emerse in Mps sulle operazioni strutturate, ha aggiunto, non avranno un "impatto tale da pregiudicare l'adeguatezza patrimoniale complessiva della banca". Poi l'esortazione: "Alcuni gruppi di grandi e medie dimensioni devono ancora proseguire nel percorso di ampliamento dei mezzi propri". "La situazione patrimoniale degli istituti minori, invece, è nel complesso adeguata".



"Peso del fisco troppo elevato" - "La questione dell'elevato livello della fiscalità per i cittadini, le imprese e le banche è cruciale" e occorre "affrontarla in una prospettiva di medio periodo". Lo afferma il governatore di Banca d'Italia Ignazio Visco al Forex chiedendo un'azione con "equilibrio, lungimiranza e attenzione ai vincoli bilancio".