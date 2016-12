Assolombarda, Alvise Biffi è il nuovo presidente della Piccola Impresa

Alvise Biffi, 34 anni, laureato in economia aziendale all’Università Bocconi di Milano, è fondatore e amministratore della Secure Network S.r.l. di Sesto San Giovanni, azienda specializzata in consulenza, formazione e tecnologie innovative per la sicurezza informatica e della 18Months S.r.l., una start up milanese di software engineers creativi nata per realizzare soluzioni innovative cloud based che modernizzerà l’esperienza del cinema rendendola social.

Da tempo impegnato nella vita associativa, Biffi è stato Presidente di Zona Nord dell’Organizzazione Zonale di Assolombarda e dal 2010 Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.

"Intendo accelerare il cambiamento culturale già in atto nelle Pmi", dichiara Alvise Biffi. "Con una contaminazione da parte del crescente movimento delle startup quale naturale partner di ricerca e sviluppo per la modernizzazione delle piccole imprese. Lo scopo è quello di creare un sistema sinergico che aggreghi per filiera Pmi e startup, al fine di fare massa critica per affrontare con successo i mercati internazionali, unico sbocco, nel breve periodo, per rilanciare le nostre eccellenze e portare benessere sul territorio”.

La Piccola Impresa di Assolombarda concorre, nell'ambito delle linee politiche generali, alla realizzazione degli scopi associativi con particolare riferimento alle istanze specifiche delle Pmi.