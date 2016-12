foto LaPresse

09:28

- Partenza incerta per Piazza Affari: il Ftse Mib segna una crescita dello 0,04%, mentre il Ftse All Share un calo dello 0,03%. Le principali borse europee aprono in lieve rialzo: Francoforte e Londra registrano infatti un +0,22%. Nel frattempo il differenziale tra Btp e Bund torna sopra quota 300 punti a 302,4 punti base. Il rendimento del titolo decennale è al 4,61%.