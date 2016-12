foto LaPresse

22:55

- Fiat non ha bisogno di vendere asset, quali Ferrari o altro, né di monetizzarli: il Lingotto ha un adeguato livello di liquidità per far fronte alle necessità operative, ai piani di investimento e all'incertezza sui mercati. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando i dati resi noti da Fiat nel corso di un incontro con gli investitori.