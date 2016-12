foto Ap/Lapresse

18:10

- Chiusura negativa per Piazza Affari, con il Ftse Mib che cede l'1,22% a 16.400 punti. Il Ftse All Share perde l'1,39% a 17.333 punti mentre il Ftse Italia Star cala dello 0,08% a 11.617 punti. Giù l'energia con Eni che perde il 4,62% con l'a.d Scaroni indagato nell'ambito di presunte tangenti pagate da Saipem (+5,26%) in Algeria. Rialzi per Impregilo (+4,47%) e Mps (+4,08%). Lo spread tra Btp e Bund si attesta poco sotto i 300 punti (a 297).