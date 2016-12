foto Afp

14:21

- La Banca centrale europea non tocca il costo del denaro, con i tassi di interesse che rimangono dunque fermi allo 0,75% nei diciassette paesi della zona euro. La decisione era ampiamente attesa dal mercato. Invariato anche il tasso marginale, che si mantiene all'1,5%, e quello sui depositi, a zero. Gli esperti non si aspettano manovre sui tassi almeno fino a luglio 2014.