foto Dal Web

09:39

- Avvio in positivo a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib sale dello 0,19% a 16.634 punti, mentre l'All Share registra un +0,14%. Ottimo avvio anche per Monte dei Paschi di Siena con un +3,34% a 0,23 euro. L'istituto toscano, al centro di indagini giudiziarie, ha annunciato di aver iscritto a bilancio perdite da derivati per 730 milioni, escludendo comunque problemi di liquidità.