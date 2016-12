foto Ap/Lapresse

07:38

- La Borsa di Tokyo chiude la seduta in calo dello 0,93%,dopo il rally di ieri a +3,77%. L'indice Nikkei, in attesa delle indicazioni che emergeranno al board della Bce presieduta da Mario Draghi, termina gli scambi a quota 11.357,07, in flessione di 106,68 punti.