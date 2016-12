foto LaPresse

17:47

- Piazza Affari chiude in calo, ma sopra i minimi toccati in giornata. Il Ftse Mib ha ceduto lo 0,65% a 16.602 punti, mentre il Ftse All Share segna un -0,54% a 17.577,86 punti. A pesare sui listini soprattutto le performance negative dei titoli bancari.