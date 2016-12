foto LaPresse

- Balzo del 3,77% per la Borsa di Tokyo oggi in chiusura con il Nikkei che termina la seduta sui massimi di oltre quattro anni: l'indice ha guadagnato 416,83 punti a 11.463,75 e il più ampio Topix è balzato del 3,10% a 968,82. La fiammata dell'azionario nipponico si lega all'accelerazione al ribasso dello yen dopo l'annuncio che il governatore della banca del Giappone Masaaki Shirakawa lascerà l'incarico il 19 marzo, tre settimane in anticipo.