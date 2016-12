foto Ap/Lapresse

18:15

- Seduta positiva per la Borsa di Milano con l'indice Ftse Mib che chiude in rialzo dell'1,05% a 16.712 punti, il Ftse Italia All-Share con un guadagno dell'1,01% a 17.673 e il Ftse Italia Star in lieve calo dello 0,04% a 11.568. Giornata di passione per Seat Pagine gialle dopo la richiesta di ammissione al concordato preventivo per l'impossibilità di far fronte agli impegni sul debito: il titolo oggi crolla del 26,67% dopo il -25% di ieri.