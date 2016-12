foto Ap/Lapresse

10:00

- I, reintegrati dopo il licenziamento, hanno lasciato anche oggi lo stabilimento, dopo che non è stata affidata loro. "Ci hanno comunicato che al momento non c'è possibilità di ricollocazione", ha spiegato uno degli. I lavoratori hanno annunciato che valuteranno la se tornare nello stabilimento ogni giorno "fino a quando non ci sarà assegnato il turno".