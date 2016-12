foto Ansa

09:00

- "E' davvero insopportabile che in un Paese che avrebbe tante risorse e che ha un dramma che si chiama evasione e corruzione si ritorni a parlare di condono". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, sottolineando come proporre quesa misura, come fatto da Silvio Berlusconi, fa correre anche il rischio di "innescare una tensione molto pesante. Il condono tombale è una tomba per il Paese".