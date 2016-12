Pagine Gialle porta i libri in tribunale

foto Ap/Lapresse 12:29 - Seat Pagine Gialle chiede l'ammissione al concordato preventivo. La decisione è stata assunta dal consiglio di amministrazione per garantire "la continuità aziendale", alla luce dell'"impossibilità di far fronte" agli impegni sul debito nel 2013 e dopo la la revisione al ribasso dei target. Lo si legge in una nota dell'azienda. chiede l'ammissione alpreventivo. La decisione è stata assunta dal consiglio di amministrazione per garantire "la continuità aziendale", alla luce dell'"impossibilità di far fronte" agli impegni sulnel 2013 e dopo la la revisione al ribasso dei target. Lo si legge in una nota dell'azienda.

Il gruppo ritiene non più attuali e raggiungibili le linee guida strategiche 2011-2013 e le stime al 2015 elaborate in occasione della recente ristrutturazione. Il gruppo ritiene non più attuali e raggiungibili le linee guida strategiche 2011-2013 e le stime al 2015 elaborate in occasione della recente ristrutturazione.



Gli impegni finanziari per il 2013 sono di complessivi 200 milioni di euro, di cui 70 milioni per quota capitale e 130 milioni per interessi contro una stima di generazione di cash flow a servizio del debito di circa 50 milioni e una liquidità effettivamente disponibile pari a circa 100 milioni. Per questa ragione, l'azienda, vista l'impossibilità di fare fronte nel 2013 a tutte le scadenze previste con le risorse finanziarie disponibili, ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Le società interessate hanno deciso di non procedere al pagamento della rata semestrale di interessi dovuta il 31 gennaio 2013 sui prestiti obbligazionari in essere e parimenti di non procedere al pagamento delle rate per interessi sul finanziamento bancario senior unsecured dovute il 6 febbraio prossimo.



Il titolo crolla in Borsa - Il titolo è in asta di volatilità dopo aver perso il 40% e vale 0,0008 euro. Il valore di tutta Seat è quasi nullo: solo 12,5 milioni di euro.