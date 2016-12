foto Ap/Lapresse

07:31

- La Borsa di Tokyo cede terreno e termina gli scambi ai minimi intraday, con l'indice Nikkei che perde 213,43 punti (-1,90%), a quota 11.046,92. La piazza nipponica sconta il rialzo dello yen e i timori sulla tenuta dell'Eurozona, dovuti ai nuovi scossoni legati alla stabilità politica in Spagna e Italia che potrebbero rimettere in discussione gli sforzi per uscire dalla crisi del debito sovrano.