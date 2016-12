foto Dal Web

17:45

- Chiusura in netto calo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che perde il 4,50% a 16.539 punti. Il Ftse Italia All-Share lascia sul terreno il 4,27% a 17.496 punti mentre il Ftse Italia Star cala dell'1,95% a 11.573 punti. A spaventare i mercati il timore che in Italia, con le prossime elezioni, si possa riaprire la crisi del debito e lo spettro di un ritorno alle urne anche a Madrid. In rialzo lo spread tra Btp e Bund che si attesta a 287 punti base.