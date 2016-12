foto Ansa

15:15

- La caduta di Mps in Borsa è il segnale che "il mercato ancora non crede a quello che potrà essere il miglioramento dei fondamentali implicito nel piano industriale". Parola di Fabrizio Viola, amministratore delegato del Monte dei Paschi, che aggiunge: "Auspichiamo che si creino in tempi brevi le condizioni per un interesse da parte di soci finanziari stabili e di qualità per la banca".