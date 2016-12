foto LaPresse

14:30

- La Fiom è pronta a dare battaglia per la vicenda dei 19 operai di Pomigliano costretti a lasciare l'azienda. Il leader dei metalmeccanici della Cgil, Maurizio Landini, avverte: "Metteremo in campo tutte le azioni giuridiche e sindacali per impedire il perdurare di una situazione non più accettabile. Stiamo facendo le nostre valutazioni e non escludiamo nessuna strada".