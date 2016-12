foto Ap/Lapresse

09:58

- Apertura di settimana in calo per Piazza Affari. Alla Borsa di Milano l'indice Ftse Mib cede lo 0,30% attestandosi a 17.667 punti, mentre il Ftse All Share lo 0,25% a 18.229 punti. Deboli le banche con Mps maglia nera: il titolo è stato sospeso dopo essere sceso in pochi minuti del 4,6%. Avvio negativo anche per le altre piazze europee: Francoforte -0,14%, Londra -0,15%, Madrid -0,1%. In controtendenza Parigi che guadagna lo 0,12%.