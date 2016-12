foto Dal Web

- Gli affitti non dichiarati in Italia sarebbero quasi un milione. Lo attesta una stima realizzata dalla Cgia di Mestre, per la quale finora la cedolare secca non ha funzionato e nei primi due anni l'Erario ha incassato 5 miliardi di euro in meno. Questo calcolo si basa sul numero delle famiglie italiane che vivono stabilmente in affitto: 4,8 milioni, secondo l'Istat. Cifra sottostimata che non tiene conto, per esempio, degli studenti fuori sede.