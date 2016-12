foto Ansa

11:33

- La Banca d'Italia "non ha presentato la delibera che dà il via libera ai Monti bond per Mps. Questo dimostra mancanza di trasparenza. Il governatore si deve dimettere". Lo ha detto il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, uscendo dall'audizione del Tar del Lazio sul ricorso del Codacons per il blocco del prestito. Tra lunedì e martedì il giudice deciderà come procedere.