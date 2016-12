foto Ap/Lapresse

22:58

- Chiusura in rialzo per Wall Street, col Dow Jones che, tornando ai livelli pre-crisi, ha guadagnato l'1,08%, superando per la prima volta dall'ottobre 2007 i 14.000 punti (14.009,79). Bene anche il Nasdaq con un balzo dell'1,18%, a 3.179,10 punti, e l'indice S&P500 che guadagna l'1,01%, a 1.513,17 punti.