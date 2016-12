foto Dal Web

18:29

- Piazza Affari chiude in calo, con l'indice Ftse Mib giù dello 0,69% a 17.318 punti, zavorrata soprattutto da Mps, in calo del 5,92%. In decisa controtendenza Bpm, in rialzo del 9,58% con scambi pari a oltre il 6,5% del capitale, sull'attesa di un'accelerazione nella possibile trasformazione a spa della popolare.