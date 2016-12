foto LaPresse

09:34

- Avvio in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in ribasso dello 0,15% a 17.410 punti. Vendite su Mps (-1,58%), mentre Bpm è stata sospesa per eccesso di rialzo. Caute ma in progresso le altre principali piazze europee: Francoforte e Londra segnano un +0,2%, mentre Parigi apre su un +0,1%.